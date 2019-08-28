Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга уверена, что Бари Алибасов женился на ней только из-за корыстных побуждений. Сам музыкальный продюсер прокомментировал слова дочери актрисы.

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга уверена, что Бари Алибасов женился на ней только из-за корыстных побуждений. Сам музыкальный продюсер прокомментировал слова дочери актрисы."Ну а какое ее дело вообще! По-моему, у нее одно желание – как можно быстрее сгнобить мать, чтобы что-то получить себе", – заявил Бари Алибасов. Он отметил, что Ольге Шукшиной следует не его считать конкурентом, а старшую сестру Марию. Ему же не нужны ни квартира Лидии Федосеевой-Шукшиной, ни творческое наследие ее бывшего мужа.писателя Василия Шукшина. "У нас с Лидой давние комфортные отношения. А Оля пытается их разрушить", – заявил Бари Алибасов.Впрочем, эти "давние" отношения не помешали музыкальному продюсеру в свое время жениться на молодой, с которой вскоре он оформил развод. "Да, было – женился, развелся. Но так бывает. Со временем начинаешь понимать, что на самом деле человек, с которым ты жил, как был близким и желанным и, более того, очень комфортным для совместной жизни – так он и остается", – философски заключил лидер группы "На-на".Бари Алибасов прокомментировал и недавно всколыхнувшую Сеть информацию, что Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии. Он рассказал: "Из-за жары скакнуло давление. Но она уже пришла в норму. Ей нехорошо бывает регулярно, поскольку у нее серьезные проблемы с печенью, почками, сердцем. Звонил ей каждые два часа".Музыкальный продюсер не скрывает, что с женой у него довольно нестандартные отношения. В частности, пара практикует гостевой брак. Однако уверяет, что не дает поводов для ревности. "В основном наши отношения комфортные и довольно спокойные. Ссоримся порой на семейной почве. Бытовые какие-то моменты – "не приехал, не пришел, не позвонил", – цитирует продюсера .