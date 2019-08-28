В Минске готовятся к визиту помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Высокий гость проведет переговоры с главой республики Александром Лукашенко. Между тем в американской политической элите вновь подняли тему отставки Батьки.
В Минске готовятся к визиту помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Высокий гость проведет переговоры с главой республики Александром Лукашенко. Между тем в американской политической элите вновь подняли тему отставки Батьки.
Не исключено, что встречей с Лукашенко Болтон высказывает
поддержку суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, заявил бывший
помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Дэвиду
Кремеру. "Это важное послание", – цитирует политика портал Reform.by.
Кремер выразил надежду, что Болтон укажет Лукашенко на
необходимость либерализации политического режима – ослабление давления на
гражданское общество и СМИ, а также призовет Батьку задуматься о передаче
власти. " – один из "старейших" лидеров мира: он у власти уже
четверть века!" – возмутился политик.
Такой высокопоставленный чиновник, как Болтон, прибывает
в Минск впервые за последние 20 лет. Между тем отношения США и Белоруссии
переживают кризис. В соседней республике уже 10 лет нет американского посла.
По мнению экспертов, Батька заинтересован в
восстановлении отношений с США. Директор Центра Европейской трансформации
Андрей Егоров полагает, что процесс уже пошел.
Так, до недавнего времени действовало ограничение на численность
дипломатов из Соединенных Штатов в Белоруссии. В начале года его
отменил.
Егоров полагает, что американцы начали менять отношение к
белорусскому лидеру с 2015 года. "В США считают, что в сложившейся
ситуации независимость Беларуси, ограничение экспансии России в регионе
являются более важными, а вопросы демократии и прав человека можно поднимать и
во вторую очередь", – цитирует эксперта портал "Белорусский
партизан".