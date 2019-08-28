В Минске готовятся к визиту помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Высокий гость проведет переговоры с главой республики Александром Лукашенко. Между тем в американской политической элите вновь подняли тему отставки Батьки.

В Минске готовятся к визиту помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Высокий гость проведет переговоры с главой республики Александром Лукашенко. Между тем в американской политической элите вновь подняли тему отставки Батьки.Не исключено, что встречей с Лукашенко Болтон высказываетподдержку суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, заявил бывшийпомощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека ДэвидуКремеру. "Это важное послание", – цитирует политика портал Reform.by.Кремер выразил надежду, что Болтон укажет Лукашенко нанеобходимость либерализации политического режима – ослабление давления награжданское общество и СМИ, а также призовет Батьку задуматься о передачевласти. " – один из "старейших" лидеров мира: он у власти ужечетверть века!" – возмутился политик.Такой высокопоставленный чиновник, как Болтон, прибываетв Минск впервые за последние 20 лет. Между тем отношения США и Белоруссиипереживают кризис. В соседней республике уже 10 лет нет американского посла.По мнению экспертов, Батька заинтересован ввосстановлении отношений с США. Директор Центра Европейской трансформацииАндрей Егоров полагает, что процесс уже пошел.Так, до недавнего времени действовало ограничение на численностьдипломатов из Соединенных Штатов в Белоруссии. В начале года егоотменил.Егоров полагает, что американцы начали менять отношение кбелорусскому лидеру с 2015 года. "В США считают, что в сложившейсяситуации независимость Беларуси, ограничение экспансии России в регионеявляются более важными, а вопросы демократии и прав человека можно поднимать иво вторую очередь", – цитирует эксперта портал "Белорусскийпартизан".