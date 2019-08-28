Ведущий форвард футбольной сборной Аргентины и испанской Барселоны Лионель Месси вряд ли появится на поле в составе сине-гранатовых в ближайший месяц. Аргентинец все еще восстанавливается от повреждения, полученного в ходе предсезонной подготовки.

Ведущий форвард футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси вряд ли появится на поле в составе "сине-гранатовых" в ближайший месяц. Аргентинец все еще восстанавливается от повреждения, полученного в ходе предсезонной подготовки.Игрок продолжает тренировки по индивидуальной программе, сообщает испанское издание As, и совершенно неясно, когда он сможет выйти на занятие в составе общей группы команды.Известно также, что и клуб и наставник "Барсы" Эрнесто Вальверде не хотят рисковать здоровьем Месси и форсировать его восстановление: не так важен для чемпионов Испании старт в национальном турнире, сколько нужна помощь аргентинской звезды в ходе группового этапа Лиги чемпионов.При этом инсайдеры сообщают, что Месси пропустит еще как минимум месяц. По другим сведениям, он, скорее всего, получит две дополнительные недели, чтобы полностью восстановиться и набрать форму. Если такое решение будет принято, Месси вернется на поле в центральном матче 4-го тура Примеры против "Валенсии", который состоится 15 сентября.