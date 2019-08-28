По Московскому центральному кольцу полетит первая беспилотная Ласточка: в РЖД впервые представили новый электропоезд без машиниста. Он управляется при помощи компьютера и оснащен так называемым машинным зрением. Насколько это безопасно для пассажиров?

По Московскому центральному кольцу полетит первая беспилотная "Ласточка": в РЖД впервые представили новый электропоезд без машиниста. Он управляется при помощи компьютера и оснащен так называемым машинным зрением. Насколько это безопасно для пассажиров?Транспорт будущего: первый беспилотный поезд для перевозки пассажиров "Ласточка". Теперь в присутствии машиниста в кабине нет необходимости — все во власти автопилота. Он не отстает от графика, не нарушает правила и никогда не устает.Контроль за работой дверей, остановка и плавное снижение скорости — за всем этим следит компьютер. Информация с датчиков и камер видеонаблюдения будет поступать в диагностический центр.В центре управления контролируют движение поезда, а в экстренных случаях могут перевести его из автоматического режима в дистанционный и управлять составом прямо из диспетчерской. Машинист-оператор отвечает и за обратную связь с пассажирами."В случае внештатных ситуаций — снеговик поставили, ленту привязали — он уже принимает решения. Также он необходим для общения с пассажирами. Например, в случае драки пассажир нажмет на кнопку, и кто ему ответит? У нас ответит непосредственно машинист-оператор", — объясняет Павел Попов, руководитель центра НИИ информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.Техническое зрение поезда — это шесть камер со специальными объективами разной дальности, для работы в любых погодных условиях, в ночное время и для поездок в тоннелях. Если на пути поезда датчики обнаруживают препятствие, начинается автоматическое торможение."Они могут смотреть в тумане. Человек не обладает инфракрасным зрением, а камера может видеть. Здесь стоят камеры, на которые рассчитаны "видеть" на расстоянии до 800 метров. Мы специально исходили из тормозного пути поезда. Тормозной путь на скорости 110 километров в час составляет 550 метров. Чтобы было время обнаружить, посмотреть, отследить и остановиться перед препятствием плавно", — рассказывает Павел Попов, руководитель центра НИИ информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте.Первую такую "Ласточку" собираются запустить по линии МЦК уже через месяц. Правда, сначала поезда будут двигаться все-таки под контролем машиниста."Существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. На сегодняшний момент мы оттестировали третий уровень. Четвертый уровень заключается в том, что при внештатной ситуации решение принимается автоматически интеллектуальной системой", — говорит Олег Белозеров, генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги".Полностью перейти на беспилотное движение планируют в течение трех лет.