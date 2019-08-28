Артист посвятил
свое выступление на фестивале Новая волна лесным пожарам в Сибири. Об этом Дима
Билан рассказал поклонникам на своей странице в Instagram.
Артист посвятил
свое выступление на фестивале "Новая волна" лесным пожарам в Сибири. Об этом Дима
Билан рассказал поклонникам на своей странице в Instagram.
В микроблоге
певца появилась фотография с концерта в Сочи. Исполнитель
вышел на сцену с боди-артом с изображением горящего леса. Известно, что
декорации во время выступления Димы Билана также были оформлены в виде лесных
пожаров.
Артист
признался, что эмоционально пережил трагедию национального масштаба. "Тема
глобальных пожаров меня тронула до боли в душе", – рассказал Дима Билан. При
этом он подчеркнул, что долго молчал об этой проблеме и рад, что ему удалось
высказаться при помощи музыки.
Номер звезды очень тронул россиян. В комментариях к публикации
фолловеры поделились своими эмоциями. Судя по комментариям, выступление никого не оставило равнодушным. "Как красиво,
Дима. Все еще плачу... и эффекты нереальны", "Дима, спасибо. Это было,
как всегда, очень откровенно, на разрыв и очень эмоционально, так органично был
создан образ. Отдельная благодарность стилисту за костюм, а художнику за
роспись тела, это было очень неожиданно и Вы, наверное, пока единственный, кто
использовал такой очень необычный прием!.." – высказались подписчики.
Отметились в комментариях под постом
и его коллеги по творческому цеху. Одним из них стал Филипп Киркоров. "Это было
великолепно! Браво! До слез!" – написал о своих впечатлениях король
российской эстрады.