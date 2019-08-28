Артист посвятил свое выступление на фестивале Новая волна лесным пожарам в Сибири. Об этом Дима Билан рассказал поклонникам на своей странице в Instagram.

Артист посвятилсвое выступление на фестивале "Новая волна" лесным пожарам в Сибири. Об этом ДимаБилан рассказал поклонникам на своей странице в Instagram.В микроблогепевца появилась фотография с концерта в Сочи. Исполнительвышел на сцену с боди-артом с изображением горящего леса. Известно, чтодекорации во время выступления Димы Билана также были оформлены в виде лесныхпожаров.Артистпризнался, что эмоционально пережил трагедию национального масштаба. "Темаглобальных пожаров меня тронула до боли в душе", – рассказал Дима Билан. Приэтом он подчеркнул, что долго молчал об этой проблеме и рад, что ему удалосьвысказаться при помощи музыки.Номер звезды очень тронул россиян. В комментариях к публикациифолловеры поделились своими эмоциями. Судя по комментариям, выступление никого не оставило равнодушным. "Как красиво,Дима. Все еще плачу... и эффекты нереальны", "Дима, спасибо. Это было,как всегда, очень откровенно, на разрыв и очень эмоционально, так органично былсоздан образ. Отдельная благодарность стилисту за костюм, а художнику зароспись тела, это было очень неожиданно и Вы, наверное, пока единственный, ктоиспользовал такой очень необычный прием!.." – высказались подписчики.Отметились в комментариях под постоми его коллеги по творческому цеху. Одним из них стал Филипп Киркоров. "Это быловеликолепно! Браво! До слез!" – написал о своих впечатлениях корольроссийской эстрады.