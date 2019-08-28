Кроме того, у них нашли бутылку с отверстием у основания

Кроме того, у них нашли бутылку с отверстием у основанияПолицейские задержали 22-летнего жителя Суздаля и 19-летнего уроженца одной из азиатских республик.Во время досмотра у них изъяли пакет, в котором находились запрещенные растения, а также бутылка с отверстием у основания.Экспертиза подтвердила, что в пакете была конопля, массой почти 200 граммов.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.По обвинению в совершении похожего преступления перед судом предстанут 29 и 30-летний жители Муромского района.Их задержали весной этого года. У одного из обвиняемых изъяли более 7 граммов марихуаны, у второго – свыше 9 граммов такого же наркотического средства.Уголовные дела направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.