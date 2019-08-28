На всех избирательных участках в единый день голосования 8 сентября будут работать наблюдатели от Единой России, а также участники проекта Молодой гвардии Школа наблюдателей. Для этого с 29 августа по 3 сентября будет подготовлено несколько десятков тысяч молодых людей, сообщил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.

На всех избирательных участках в единый день голосования 8 сентября будут работать наблюдатели от "Единой России", а также участники проекта "Молодой гвардии" "Школа наблюдателей". Для этого с 29 августа по 3 сентября будет подготовлено несколько десятков тысяч молодых людей, сообщил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов.Партии важны честные выборы, и молодые наблюдатели будутследить за законностью процедуры, подчеркнул единоросс. Стать наблюдателемможет каждый, отметил Селиверстов.Прошедшие обучение в "Молодой гвардии" наблюдателибудут оперативно реагировать на сигналы о нарушениях, поступающие отпользователей социальных сетей, и быстро передавать данные в избирательныештабы МГЕР. Кроме того, в их задачу входит ведение прямых трансляций сизбирательных участков, рассказал парламентарий.В основном работу организуют через партийное приложение"Наблюдатель". Оно позволит передавать сведения об открытии илизакрытии участков, о явке избирателей, процессе подсчета голосов, а также онарушениях в ходе голосования. Пользователи смогут отправлять фотографии ивидеозаписи.Участники "Школы наблюдателей" имеют возможностьпо своему желанию пройти обучение по одному или нескольким направлениям. Так,программа "Молодой избирателей" сосредоточена на правовых итехнологических аспектах, "Избирательная кампания" даст комплексноепредставление о предвыборных кампаниях, а по направлению "Exit-poll" слушателиосвоят методику проведения опросов граждан на выходе из избирательных участков,рассказал зампред координационного совета МГЕР Иван Дзюбан.Эксперты объяснят будущим наблюдателям их задачи, расскажуто взаимодействии с членами избиркомов и вышестоящими инстанциями. "В рядерегионов, к примеру, Брянской области, Волгоградской области, РеспубликеБашкортостан и других обучение пройдет в формате однодневного образовательногофорума, на котором в качестве лекторов выступят практикующие юристы,политологи, действующие депутаты, социологи, представители региональныхизбирательных комиссий и блогеры", – отметил он.Проект "Школа наблюдателей" направлен напопуляризацию избирательного процесса, а также формирование кадрового резерва кединому дню голосования. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке всоцсети "Вконтакте" до 29 августа. После этого будут сформированысписки слушателей.В 2019 году единый день голосования пройдет 8 сентября. Вэтот день в 19 регионах состоятся выборы глав субъектов, в 13 – депутатовзаконодательных органов. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутатовГосдумы.