На всех избирательных участках в единый день голосования 8 сентября будут работать наблюдатели от Единой России, а также участники проекта Молодой гвардии Школа наблюдателей. Для этого с 29 августа по 3 сентября будет подготовлено несколько десятков тысяч молодых людей, сообщил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов.
На всех избирательных участках в единый день голосования 8 сентября будут работать наблюдатели от "Единой России", а также участники проекта "Молодой гвардии" "Школа наблюдателей". Для этого с 29 августа по 3 сентября будет подготовлено несколько десятков тысяч молодых людей, сообщил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "ЕР" Виктор Селиверстов.
Партии важны честные выборы, и молодые наблюдатели будут
следить за законностью процедуры, подчеркнул единоросс. Стать наблюдателем
может каждый, отметил Селиверстов.
Прошедшие обучение в "Молодой гвардии" наблюдатели
будут оперативно реагировать на сигналы о нарушениях, поступающие от
пользователей социальных сетей, и быстро передавать данные в избирательные
штабы МГЕР. Кроме того, в их задачу входит ведение прямых трансляций с
избирательных участков, рассказал парламентарий.
В основном работу организуют через партийное приложение
"Наблюдатель". Оно позволит передавать сведения об открытии или
закрытии участков, о явке избирателей, процессе подсчета голосов, а также о
нарушениях в ходе голосования. Пользователи смогут отправлять фотографии и
видеозаписи.
Участники "Школы наблюдателей" имеют возможность
по своему желанию пройти обучение по одному или нескольким направлениям. Так,
программа "Молодой избирателей" сосредоточена на правовых и
технологических аспектах, "Избирательная кампания" даст комплексное
представление о предвыборных кампаниях, а по направлению "Exit-poll" слушатели
освоят методику проведения опросов граждан на выходе из избирательных участков,
рассказал зампред координационного совета МГЕР Иван Дзюбан.
Эксперты объяснят будущим наблюдателям их задачи, расскажут
о взаимодействии с членами избиркомов и вышестоящими инстанциями. "В ряде
регионов, к примеру, Брянской области, Волгоградской области, Республике
Башкортостан и других обучение пройдет в формате однодневного образовательного
форума, на котором в качестве лекторов выступят практикующие юристы,
политологи, действующие депутаты, социологи, представители региональных
избирательных комиссий и блогеры", – отметил он.
Проект "Школа наблюдателей" направлен на
популяризацию избирательного процесса, а также формирование кадрового резерва к
единому дню голосования. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке в
соцсети "Вконтакте" до 29 августа. После этого будут сформированы
списки слушателей.
В 2019 году единый день голосования пройдет 8 сентября. В
этот день в 19 регионах состоятся выборы глав субъектов, в 13 – депутатов
законодательных органов. Кроме того, пройдут дополнительные выборы депутатов
Госдумы.