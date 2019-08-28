В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы московский Спартак сыграет с португальской Брагой. Аргентинский нападающий красно-белых Эсекель Понсе поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с оружейниками.

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы московский "Спартак" сыграет с португальской "Брагой". Аргентинский нападающий "красно-белых" Эсекель Понсе поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "оружейниками".Первая игра противостояния завершилась победой "Браги" с минимальным счетом – 1:0."Мы приезжали в Португалию за другим результатом. Имели моменты для лучшего итога, но, к сожалению, не воспользовались ими, – приводит слова Понсе пресс-служба "Спартака". – Однако я настроен оптимистично. Верю в товарищей и в самого себя. Дома мы обязательно дадим бой, чтобы пробиться в групповой турнир".Помимо этого, аргентинец рассказал о том, как проходит его адаптация в России: "Все замечательно. Люди в клубе, товарищи по команде приняли меня так, что я быстро стал ощущать себя членом спартаковской семьи. С каждым днем мне все комфортнее. Москва тоже очень нравится мне и моей семье. Хотя гулял по городу пока не так много, потому что график у нас очень плотный", – подытожил Понсе.Напомним, матч "Спартак" – "Брага" состоится в четверг, 20 августа и пройдет на поле "Открытие Арены" в Москве, начало – в 20:15 по местному времени.