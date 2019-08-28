На это выделили более 1 миллиона рублей

На это выделили более 1 миллиона рублейВ школах и детских садах Владимира завершают работы по подготовке к новому учебному году. Ремонт, запланированный на 2019 год, в основном уже реализовали.Кроме того, за счет экономии, образовавшейся при проведении закупок, мэрия дополнительно направила на проведение ремонтных работ еще в 2 школах города более миллиона рублей. 600 тысяч рублей выделили на ремонт кровельного покрытия здания школы № 24, еще 444 тысячи рублей - на ремонт входной группы и косметический ремонт помещений в школе № 16.Во Владимире 143 муниципальных учреждения, в том числе 49 школ и городской межшкольный комбинат, в которые в новом учебном году придут около 36 тысяч учеников. На функционирование образовательных учреждений предусмотрели 3 миллиарда 633 миллионов рублей.