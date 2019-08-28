Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов - недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа Сафмар. Они остались лидерами рейтинга, несмотря на то, что за последний год состояние семьи сократилось на 320 миллионов долларов.

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes. Рейтинг составлялся из расчета стоимости принадлежащих семье активов — недвижимости, акций компаний, земельных участков. Лидерами рейтинга стали семья Гуцериевых, группа "Сафмар". Они остались лидерами рейтинга, несмотря на то, что за последний год состояние семьи сократилось на 320 миллионов долларов.Капиталы семьи Гуцериевых оценивались в 2018 году в 5 миллиардов 970 миллионов долларов. В 2019 году в семейной копилке Гуцериевых насчитывается 5 миллиардов 650 миллионов, сообщает ТАСС.На втором месте семья Ротенбергов из Санкт-Петербурга. "Строймонтаж" и остальные активы Ротенбергов оцениваются в 5 миллиардов 180 миллионов долларов. Между вторым и третьим местами рейтинга – почти двукратный разрыв. Бронзу получила семья экс-главы Татарстана Минтимера Шаймиева. Шаймиевы – владельцы долей в группе ТАИФ. Их состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. На 800 миллионов от Шаймиевых отстают производитель промышленных лазеров IPG Photonics Гапонцевы. Пятое место с 1 миллиардом 940 миллионами у семьи Евтушенковых (АФК "Система").В десятку богатейших семейств России входят также представители агропрома. В топ-10 входит семья Линник ("Мираторг") и семья Михайловых-Бабаевых ("Черкизово"). Их состояния – 1,6 и 1,16 миллиарда долларов соответственно.За 2019 год совокупное состояние богатейших российских семей выросло на 300 миллионов долларов. Участники рейтинга Forbes вместе владеют 25 миллиардами 300 миллионами долларов. Это более 1 триллиона 669 миллиардов 800 миллионов рублей. В списке Forbes также семьи Рахимкулововых, Саркисовых и Бажаевых.