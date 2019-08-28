Дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина вместе с мужем и детьми переехала в Гонконг. Там с одним из сыновей Галины случилось несчастье.

Дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина вместе с мужем и детьми переехала в Гонконг. Там с одним из сыновей Галины случилось несчастье.Недавно Галина Юдашкина с супругом Петром Максаковым и сыновьями Анатолием и Аркадием переехала жить в Гонконг. Это связано с развитием бизнеса ее отца. Интересно, что Галина предпочитала не афишировать новость до тех пор, пока как следует не обустроилась. Зато теперь единственная наследница Валентина Юдашкина делится с подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram фотографиями из роскошных апартаментов с видом на город.Навестить дочь и внуков приехала супруга кутюрье Марина Юдашкина. В своем аккаунте она выложила несколько снимков и видеозаписей из азиатской страны. Разумеется, любящая бабушка продемонстрировала и полную идиллию с детьми Галины. Интересно, что на руке старшего внука Анатолия красуется внушительный гипс. Однако при каких условиях мальчик умудрился покалечиться, остается только догадываться. Сама Марина Юдашкина предпочла ничего не рассказывать о несчастье с малышом.Напомним, что первенец Галины появился вскоре после того, как она вышла замуж. Свадьба дочери Валентина Юдашкина была грандиозной: с обилием звездных гостей, роскошных подарков и изысканных поздравлений. Первую беременность дочь дизайнера старательно скрывала до тех пор, пока живот уже было невозможно спрятать. А вот во второй раз Галина уже без стеснения демонстрировала свое интересное положение.Маленькие Анатолий и Аркадий частенько появляются и в аккаунте именитого дедушки. Нет сомнения, что души не чает во внуках. Мальчики одним своим присутствием поддерживали модельера в тяжелые времена: недавно стало известно о его неутешительном диагнозе.Знаменитый кутюрье борется с онкологическим заболеванием. Наблюдательные поклонники обеспокоились тем, что начал терять вес и стал выглядеть бледно. Однако вскоре супруга Марина успокоила фанатов, заявив, что ее муж в хорошей форме.