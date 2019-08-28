Денежную компенсацию место земельного участка. Губернатор Ростовской области предложил новый законопроект. Его проработкой займется региональное Заксобрание, сообщает ГТРК Дон-ТР.

Денежную компенсацию место земельного участка. Губернатор Ростовской области предложил новый законопроект. Его проработкой займется региональное Заксобрание, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Сумму, порядок и условия для получения социальной поддержки определит отдельный областной закон.В настоящее время обладателями земельных участков на Дону уже стали более девятнадцати тысяч многодетных семей. Еще 11 тысяч ожидают своей очереди. Около половины из них проживает в крупных городах, где нехватка свободной земли ощущается особенно остро.Как отмечают специалисты, существует и проблема с подключением участков к инженерной инфраструктуре. Эта процедура занимает много времени и предполагает значительные финансовые затраты.