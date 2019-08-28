Молодой человек, подозревающийся в убийстве двух женщин и ребенка, и напавший на служителя церкви, был задержан стражами порядка после странной взаимной погони. Полицейские скрутили обнаженного юношу, бегавшего по улице.

Очевидец снял на видео противостояние обнаженного молодого человека и сотрудника правоохранительных органов, развернувшееся в округе Питтсильвания в штате Виргиния на востоке США.В минувший вторник, 27 августа, полицейский попытался задержать 19-летнего Мэтью Бернарда.Юноша подозревался в совершении тройного убийства – местный житель обнаружил на дороге труп. Впоследствии в доме были обнаружены еще два тела. Жертвами преступника стали две женщины и ребенок.Полностью обнаженный Бернард выбежал на лужайку и принялся хаотично перемещаться в пространстве, периодически пускаясь в погоню за стражем порядка, получая в ответ порции газа из баллончика.В какой-то момент неадекватный молодой человек набросился на работника церкви, расположенной неподалеку, и принялся его душить. Полицейский отбил мужчину при помощи резиновой дубинки, после чего странное преследование продолжилось.В конечном итоге правоохранители скрутили Мэтью Бернарда, в настоящее время он находится под стражей, ведется следствие.