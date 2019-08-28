По меньшей мере два человека погибли при обрушении стены строящегося здания в Новосибирске. Очевидцы сняли на видео спасательную операцию на месте ЧП.

По меньшей мере два человека погибли при обрушении стены строящегося здания в Новосибирске, сообщает региональное управление СКР. Очевидцы сняли на видео спасательную операцию на месте ЧП.По предварительным данным, инцидент произошел днем в среду на Ударной улице, площадь обрушения составила около 350 квадратных метров. Под завалами оказались 12 человек, двоих рабочих спасли, позже достали тела двоих погибших мужчин."Мы живём напротив стройки. Грохот был ужасный, столько криков! … Это русло речки, и строить надо осторожно. Они для стройки убрали детскую площадку, впритык к пятиэтажке начали строить. Вырыли огромный котлован, потом стали его закапывать и возводили эту стену. Ну и, конечно, все это упало, там такая земля", — рассказала "НГС.Новости" местная жительница.На место прибыли мэр города и кинологи, продолжается операция по разбору завалов и поиску восьми человек."Грохот слышал весь жилмассив. Это все слышали, когда уже по факту грохнулось", — рассказали в соседнем магазине.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".