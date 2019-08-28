Слухи об онкологическом заболевании артистки никого не оставили равнодушными. Одни желают Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления, другие отказываются верить сплетням, говоря, мол, новости о раке – пиар-ход.

Слухи об онкологическомзаболевании артистки никого не оставили равнодушными. Одни желают АнастасииЗаворотнюк скорейшего выздоровления, другие отказываются верить сплетням,говоря, мол, новости о раке – пиар-ход.Все началось с фото Анастасии,которое появилось на страницах популярного журнала о звездах. Внимательные репортерыразглядели на шее Заворотнюк шрам.Как удалось выяснить, подобныйрубец остается после взятия биопсии загрудинных узлов. В статье говорилось, что якобы у звездысериала "Моя прекрасная няня" может быть рак мозга.В Сети разыгралась настоящаяинформационная буря. О здоровье Анастасии Заворотнюк не написал и не высказалсятолько ленивый.Между тем, пока артисткахранила молчание, за нее высказывался директор – Стас Христов. Менеджер сообщил, что правду его подопечнаяоткроет в телевизионном интервью, выход которого запланирован на сентябрь.Заявление Христова многих навело на мысли об отгремевшей в начале лета истории продюсера группы "На-на" – Бари Алибасова.Тогда стало известно об отравлении шоумена средством для промывки труб. Разразилсяскандал. Появились слухи, будто Бари Каримович инсценировал происшествие, чтобылишний раз попиариться и заработать."Правду она раскроет впредстоящем интервью))), да вот и ответ на очередной пиар-ход)). Мерзкаярасчетливая тетка, абсолютно бесталанная! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Однако будем надеется, что еееще не захватил "синдром Бари Алибасова", "Ну прямо, как Алибасов. Бабла срубитза интервью, а болезни и не было. Главное о себе напомнить, чтобы зритель незабывал", "Пиар, как Алибасов...", "Пиар ход, надо же привлечь вниманиек передаче, на которой Заворотнюк даст "откровенное" интервью. Иначеостанется незамеченной малоизвестная актриска", пишет народ об .