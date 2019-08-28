Слухи об онкологическом
заболевании артистки никого не оставили равнодушными. Одни желают Анастасии
Заворотнюк скорейшего выздоровления, другие отказываются верить сплетням,
говоря, мол, новости о раке – пиар-ход.
Слухи об онкологическом
заболевании артистки никого не оставили равнодушными. Одни желают Анастасии
Заворотнюк скорейшего выздоровления, другие отказываются верить сплетням,
говоря, мол, новости о раке – пиар-ход.
Все началось с фото Анастасии,
которое появилось на страницах популярного журнала о звездах. Внимательные репортеры
разглядели на шее Заворотнюк шрам.
Как удалось выяснить, подобный
рубец остается после взятия биопсии загрудинных узлов. В статье говорилось, что якобы у звезды
сериала "Моя прекрасная няня" может быть рак мозга.
В Сети разыгралась настоящая
информационная буря. О здоровье Анастасии Заворотнюк не написал и не высказался
только ленивый.
Между тем, пока артистка
хранила молчание, за нее высказывался директор – Стас Христов. Менеджер сообщил, что правду его подопечная
откроет в телевизионном интервью, выход которого запланирован на сентябрь.
Заявление Христова многих навело на мысли об отгремевшей в начале лета истории продюсера группы "На-на" – Бари Алибасова.
Тогда стало известно об отравлении шоумена средством для промывки труб. Разразился
скандал. Появились слухи, будто Бари Каримович инсценировал происшествие, чтобы
лишний раз попиариться и заработать.
"Правду она раскроет в
предстоящем интервью))), да вот и ответ на очередной пиар-ход)). Мерзкая
расчетливая тетка, абсолютно бесталанная! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Однако будем надеется, что ее
еще не захватил "синдром Бари Алибасова", "Ну прямо, как Алибасов. Бабла срубит
за интервью, а болезни и не было. Главное о себе напомнить, чтобы зритель не
забывал", "Пиар, как Алибасов...", "Пиар ход, надо же привлечь внимание
к передаче, на которой Заворотнюк даст "откровенное" интервью. Иначе
останется незамеченной малоизвестная актриска", пишет народ об .