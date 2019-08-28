Зарубежные журналисты обратили внимание на то, что 66-летний Владимир Путин выглядит лучше, чем десять лет назад. В связи с этим испанцы провели собственное небольшое расследование.

Зарубежные журналисты обратили внимание на то, что 66-летний Владимир Путин выглядит лучше, чем десять лет назад. В связи с этим испанцы провели собственное небольшое расследование.Сотрудники испанской газеты заметили, что во время мотопробега с байкерами из "Ночных волков" президент России выглядел ничуть не старше своих соратников. Его даже окрестили "Бенджамином Путиным". По мнению журналистов, он является самым спортивным президентом, которого когда-либо видел Кремль."Хоккейный болельщик и восьмой дан в дзюдо, хороший пловец. Сложно допустить хоть малейшую возможность того, что он пытается сохранить молодость с помощью скальпеля", – пишут западные журналисты на сайте издания El Mundo. Они отметили, что в российских СМИ часто появляется информация о различных активностях первого лица государства – рыбалка в Тыве, верховая езда, ныряние в прорубь и другое.Испанцы выдвинули предположение, что президенту удается оставаться в хорошей форме благодаря спорту, полноценному сну и пренебрежению алкоголем. Они также подметили, что Путин употребляет здоровую пищу. Так, например, Владимир Владимирович предпочитает на завтрак омлет и сыр. Кроме того, он любит различные соки и перепелиные яйца.Напомним, президент России занимается восточными единоборствами более 50 лет и имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, Путин имеет черный пояс по каратэ.