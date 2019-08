Бразильский капитан донецкого Шахтера, полузащитник Тайсон через социальные сети обратился к руководству оранжево-черных с просьбой отпустить его в другой клуб.

Бразильский капитан донецкого "Шахтера", полузащитник Тайсон через социальные сети обратился к руководству "оранжево-черных" с просьбой отпустить его в другой клуб."Отпустите меня. Благодарю бога за все", – написал Тайсон в Instagram. Затем бразилец опубликовал еще один пост в социальной сети: "Мне предоставляется уникальная возможность. На все воля божья".Посмотреть эту публикацию в Instagramthink with love and a unique opportunity! In God’s time, everything will be fulfilled. ✨✨