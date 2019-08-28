Продюсер опубликовала в Instagram видео с фестиваля Новая волна в Сочи. Однако вместо комплиментов поклонников Яна Рудковская получила в свой адрес море критических замечаний и насмешек.

Продюсеропубликовала в Instagram видео с фестиваля "Новая волна" в Сочи. Однако вместо комплиментовпоклонников Яна Рудковская получила в свой адрес море критических замечаний инасмешек.Жена ЕвгенияПлющенко в кадре позирует в наряде Ellie Saab в лучах прожекторов. Образпродюсера, а особенно прическа, сильно разочаровали пользователей соцсети. Многие сошлись во мнении, чтоЯне Рудковской срочно необходим хороший стилист.Преждевсего, россиянам не понравился наряд продюсера. Большинство комментаторовсравнили знаменитость с насекомыми. Они посчитали, что звезда выглядит нелепо. "Новогодний костюм жука", "На муху правда похожа", "Колорадскийжук", "Ну, пусть я ничего не понимаю в эпатажности, но наряд насекомого мне неочень-то. Жука сильно напоминает. Не леди. Не леди", "Прикид "зеленаямуха", – высказались фолловеры.Кроме того,Яну Рудковскую просят поменять стрижку и цвет волос. "Яна, пожалуйста, сделайтесо своими волосами что-нибудь!", "Яна, поменяйте стрижку", "Ей без толкууже писать. Неужели сама этого не видит? Ей темной лучше было бы", "Пережглией, что ли волосы, можно же блонд нормальный подобрать, а не гидроперитный.Чтобы блеск живой в волосах. Дешевит очень", "Ужасный, дешманский цвет волос.Извини, но так выглядит", "Ей просто надо бы концы состричь, сожженные волосы", "Может освещениенеправильное, но цвет волос, как у Гали из продуктового. А ноги шикарные", – затравилив комментариях.Отметим, продюсер постоянно становится мишенью для хейтеров. Любое фотоили видео, выложенное знаменитостью в соцсеть, активно обсуждаются общественностью.Как правило, жестко отвечает на критику в свой адрес.