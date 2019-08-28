Продюсер
опубликовала в Instagram видео с фестиваля Новая волна в Сочи. Однако вместо комплиментов
поклонников Яна Рудковская получила в свой адрес море критических замечаний и
насмешек.
Продюсер
опубликовала в Instagram видео с фестиваля "Новая волна" в Сочи. Однако вместо комплиментов
поклонников Яна Рудковская получила в свой адрес море критических замечаний и
насмешек.
Жена Евгения
Плющенко в кадре позирует в наряде Ellie Saab в лучах прожекторов. Образ
продюсера, а особенно прическа, сильно разочаровали пользователей соцсети. Многие сошлись во мнении, что
Яне Рудковской срочно необходим хороший стилист.
Прежде
всего, россиянам не понравился наряд продюсера. Большинство комментаторов
сравнили знаменитость с насекомыми. Они посчитали, что звезда выглядит нелепо. "Новогодний костюм жука", "На муху правда похожа", "Колорадский
жук", "Ну, пусть я ничего не понимаю в эпатажности, но наряд насекомого мне не
очень-то. Жука сильно напоминает. Не леди. Не леди", "Прикид "зеленая
муха", – высказались фолловеры.
Кроме того,
Яну Рудковскую просят поменять стрижку и цвет волос. "Яна, пожалуйста, сделайте
со своими волосами что-нибудь!", "Яна, поменяйте стрижку", "Ей без толку
уже писать. Неужели сама этого не видит? Ей темной лучше было бы", "Пережгли
ей, что ли волосы, можно же блонд нормальный подобрать, а не гидроперитный.
Чтобы блеск живой в волосах. Дешевит очень", "Ужасный, дешманский цвет волос.
Извини, но так выглядит", "Ей просто надо бы концы состричь, сожженные волосы", "Может освещение
неправильное, но цвет волос, как у Гали из продуктового. А ноги шикарные", – затравили
в комментариях.
Отметим, продюсер постоянно становится мишенью для хейтеров. Любое фото
или видео, выложенное знаменитостью в соцсеть, активно обсуждаются общественностью.
Как правило, жестко отвечает на критику в свой адрес.