Для оформления «сделки» он взял у знакомого 100 тысяч рублей

Для оформления «сделки» он взял у знакомого 100 тысяч рублейЖителя Коврова признали виновным в мошенничестве. В конце декабря прошлого года мужчина встретил на автобусной остановке своего знакомого, которому соврал о том, что хочет продать свой дом, тогда как на самом деле в собственности его он не имел.Ничего не подозревающий знакомый согласился совершить сделку. Продолжая обман, злоумышленник заявил, что для оформления всех необходимых документов ему необходимо 100 тысяч рублей.Получив деньги, мужчина стал избегать общения со своим знакомым, ссылаясь на различные проблемы, болезнь нотариуса или риэлтора, свое плохое самочувствие.Вскоре обратившись самостоятельно в риэлторское агентство, покупатель выяснил, что про продажу дома сотрудникам ничего не известно, продавца они никогда не видели.Поняв, что его обманули, потерпевший обратился к правоохранителям.Суд назначил мошеннику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, он должен возместить 100 тысяч рублей.