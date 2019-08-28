Лето заканчивается, приходит осень. Синоптики сообщили, что пора расчехлять джемпера и теплые вещи. Погода стремительно изменится на осеннюю, так как в столичный регион в ближайшее время придут заморозки.

Лето заканчивается, приходит осень. Синоптики сообщили, что пора расчехлять джемпера и теплые вещи. Погода стремительно изменится на осеннюю, так как в столичный регион в ближайшее время придут заморозки.Прежде всего, сотрудники Гидрометцентра спешат заверить – осадки маловероятны, но расслабляться не стоит. В столице и Подмосковье будет облачно, что не даст воздуху прогреться. Придется одеваться теплее.Кроме того, если в среду 28 августа днем будет сохраняться температура до +17, то в ночи столбик термометра опустится до -2. Заморозки стоит ожидать не только в Москве, но и в области – на востоке, северо-востоке и северо-западе. В частности, в районе Волоколамска и Клина. Атмосферное давление повысится.Как телеканал "360°", похолодание принесет циклон с берегов Финляндии, который снова затягивает холодный воздух на европейскую территорию. Среда станет самым холодным днем этой недели не только в столице. Под порывами северного ветра окажется большая территория – от севера до Поволжья. Днем столбики термометров не поднимутся выше +14-19.В прочем, расстраиваться не стоит, т.к. циклон быстро минует, и к выходным станет теплее. Телеканал "Москва 24" , что уже в пятницу 30 августа воздух прогреется до +23, и такая температура сохранится до воскресенья. Понедельник же 2 сентября порадует школьников температурой до +25.