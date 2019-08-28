В футбольной Лиге чемпионов завершается этап плей-офф квалификационных состязаний. Как уже сообщали Вести.Ru, российский Краснодар выбыл в Лигу Европы, его участь разделили швейцарский Янг Бойз и норвежский Русенборг.

В футбольной Лиге чемпионов завершается этап плей-офф квалификационных состязаний. Как уже сообщали 33Live.RuRu, российский "Краснодар" выбыл в Лигу Европы, его участь разделили швейцарский "Янг Бойз" и норвежский "Русенборг".Швейцарцы после домашней ничьей с сербской "Црвеной Звездой" (2:2) ехали в Белград без особых надежд, однако сумели добиться также ничейного результата (1:1) и уступили путевку в групповой этап турнира только по силу голов, забитых на чужом поле.Норвежский клуб после гостевого поражения в Загребе от хорватского "Динамо" (0:2) пытался на домашнем поле вернуть интригу. Скандинавы забили на 11-й минуте (Акинтола), но большего добиться не смогли, а через час пропустили от Гояка и матч завершился вничью (1:1), которая была в пользу "Динамо".