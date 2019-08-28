Пару недель назад появилась информация о том, что брак актеров Майли Сайрус и Лиама Хемсворта окончательно разрушен. Судя по всему, девушка тяжело переживает разрыв и при любой возможности пытается насолить бывшему.

Пару недель назад появилась информация о том, что брак актеров Майли Сайрус и Лиама Хемсворта окончательно разрушен. Судя по всему, девушка тяжело переживает разрыв и при любой возможности пытается насолить бывшему.Артистка решила избавиться от вещей экс-возлюбленного. Она не стала дожидаться, пока тот заберет свои безделушки из ее особняка.Памятные для Лиама, но не слишком ценные в материальном плане предметы, такие как фотографии в рамках и подписанные постеры, Майли просто-напросто выкинула на помойку. С дорогими вещами вроде одежды от известных дизайнеров и драгоценностей она поступила иначе. Их артистка упаковала в коробки и отослала на благотворительность.На этом проделки Сайрус не закончились. Она планирует подать в суд на бывшего бойфренда. Звезда нацелена забрать себе всех питомцев, которых они с Хемсвортом нажили в браке.Меньше чем за год семейной жизни пара завела 15 домашних животных: семь собак, двух лошадей, двух пони, трех кошек и одну декоративную свинку. Майли утверждает, что переживает за своих подопечных. Ведь если их разделить, они будут переживать и скучать друг по другу. Актриса категорически не хочет травмировать их.