Матч российской премьер-лиги между Ростовом и Рубином, который завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1, стал самым посещаемым в седьмом туре.

Матч российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Рубином", который завершился победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1, стал самым посещаемым в седьмом туре.Как сообщает пресс-служба РПЛ, игру "Ростов" – "Рубин" посетили 35031 болельщик. Также в тройку самых посещаемых вошли противостояния "Крылья Советов" – "Спартак" (1:2, 32286 болельщиков) и "Краснодар" – "Локомотив" (1:1, 31231).