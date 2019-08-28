Лера Кудрявцева принимает участие в конкурсе Новая волна в Сочи в качестве ведущей. Сильная жара негативно сказалась на самочувствии популярной ведущей.

Лера Кудрявцева принимает участие в конкурсе "Новая волна" в Сочи в качестве ведущей. Сильная жара негативно сказалась на самочувствии популярной ведущей.Лера Кудрявцева отмечала с друзьями день рождения друга, популярного ведущего Андрея Разыграева в одном из сочинских ресторанов. "Андрюха, мой дорогой друг! От всей души поздравляю тебя С днем рождения ты невероятный человек, умный, добрый, справедливый, душа компании, мега профессионал, супер ответственный, преданный и просто офигенный человек. Я так рада, что у меня есть ты!!! Будь счастлив всегда!!! Люблю 😍 Обнимаю и дорожу нашей дружбой. Ты мне как брат 🙏🏽❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала Лера Кудрявцева у себя в Instagram-аккаунте, разместив фотографии с торжества.Андрей Разыграев ей ответил не менее нежно: "У МУЗ-ТВ есть дрова, огонь и свинец... но есть и душа – осязаемая и фундаментальная. И это Ты! )) Пушка, стреляющая мощно и в самую цель! Ты знаешь, кто ты! ❤️🎯 💪🏼" Однако ни он, ни она не упомянули о неприятном инциденте, случившемся во время празднования.В распоряжении издания оказалось видео, на котором видно, как к столику, за которым сидела Лера Кудрявцева, суетились медики. Оказалось, телеведущей стало плохо. "Давление скакнуло от жары", – объяснили журналистам в близком окружении гламурной блондинки. скорую помощь пришлось вызывать, когда Лера вдруг побледнела и начала терять сознание.Пока медики спешили на помощь, Кудрявцеву принялся спасать Арман Давлетьяров. Говорят, он провел с телеведущей настоящий сеанс психологической помощи во избежании развития панической атаки, которая охватила Леру из-за резкого ухудшения самочувствия. К счастью, все самое страшное осталось позади: в конце вечера Лера Кудрявцева называла Армана своим "спасителем" и принимала рекомендации по тому, как спасаться от перепадов погоды.