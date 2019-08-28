Известный британский поп-певец Эд Ширан сделал громкое заявление. Никто не ожидал такого поворота событий.

Известный британский поп-певец Эд Ширан сделал громкое заявление. Никто не ожидал такого поворота событий.Исполнитель признался, что собирается оставить сцену на полтора года после завершения мирового турне. Он объявил об этом после своего концерта в родном Ипсвиче."Сегодня заканчивается мой тур. Это и горько, и радостно одновременно. Я вас очень люблю. Это мой последний концерт в ближайшие полтора года", – ошарашил фанатов музыкант.По словам Эда, он достиг в своей карьере потолка и больше не знает, к чему стремиться. Кроме того, он хочет сосредоточиться на семейной жизни и отцовстве.Отметим, в январе прошлого года певец, наконец, обручился. Его сердце досталось его давней подруге Черри Сиборн.Напомним, недавно прошел первый концерт Ширана в Москве. Мероприятие состоялось 19 июля на стадионе "Открытие Арена".В прошлом году исполнитель получил престижную премию "Грэмми" за альбом "Divide". По всему миру продано более 15,5 млн копий альбома. За свою карьеру он записал четыре студийных и 11 мини-альбомов, сообщает . Кроме того, музыкант неоднократно снимался в кино и на телевидении. В большинстве случаев – в роли самого себя.