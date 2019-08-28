Пользователи соцсетей заметили на МАКС-2019, что продавщица мороженого ждала со своим лотком в Жуковском Владимира Путина два года. Им ответил пресс-секретарь главы российского государства Владимир Песков. Песков не видит ничего странного в том, что мороженое Путину продала та же продавщица, что и в 2017 году.

Пользователи соцсетей заметили на МАКС-2019, что продавщица мороженого ждала со своим лотком в Жуковском Владимира Путина два года. Им ответил пресс-секретарь главы российского государства Владимир Песков. Песков не видит ничего странного в том, что мороженое Путину продала та же продавщица, что и в 2017 году."Честно говоря, я даже не знаю — это та же продавщица или не та же, — отметил Дмитрий Песков. — Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании или многие компании повторно задействуются, и те, кто занимаются торговлей мороженым — тоже"."Этот вопрос, что называется, вопрос не к нам", — цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.Для Путина покупка мороженого на МАКСе — уже традиция. В 2017 году он на тысячу рублей угостил мороженым членов правительства, а 27 августа 2019 года предложил стаканчик вологодского пломбира президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Свой выбор Путин остановил на стаканчике "Коровка из Кореновки". Покупка обошлась в 210 рублей. Но Путин вновь протянул продавщице, у которой снова с крупной купюры не оказалось сдачи, пятитысячную банкноту."Сдачу передайте министру (Мантурову) на развитие российского авиапрома", — пошутил Путин и пригласил угоститься прохладным десертом всех желающих.Лоток быстро опустел. В 2017 году пять тысяч за мороженое для членов правительства заплатил Сергей Чемезов.