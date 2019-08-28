Разработанный в научно-исследовательском центре UMATEX госкорпорации Росатом инновационный аэродинамический обтекатель испытали на мотогонках в Португалии. Конструкция изготовлена из отечественного углеродного волокна. В ходе теста управлявший мотоциклом с углепластиковым обвесом гонщик Топрак Разгатлиоглу продемонстрировал лучшее время.

Разработанный в научно-исследовательском центре UMATEX госкорпорации "Росатом" инновационный аэродинамический обтекатель испытали на мотогонках в Португалии. Конструкция изготовлена из отечественного углеродного волокна. В ходе теста управлявший мотоциклом с углепластиковым обвесом гонщик Топрак Разгатлиоглу продемонстрировал лучшее время.На португальском автодроме Internacional do Algarve перед чемпионатом мира по супербайку состоялась двухдневная тестовая сессия. В ней соревновались все команды – участницы первенства. Состязание пройдет с 6 по 8 сентябре в Портимао.Высоких результатов на сессии добилась команда Puccetti Racing, партнером которой стал UMATEX. В первый день Топрак Разгатлиоглу показал лучшее время и обогнал таких именитых гонщиков, как Альваро Баутиста и Джонатан Реа.Но на второй день Разгатлиоглу почувствовал недомогание и решил сойти с дистанции. Тем не менее в общем зачете он все равно занял третье место.К тестовым заездам в Португалии специально для мотоцикла Разгатлиоглу UMATEX разработал уникальный обвес из углеродного волокна, обладающий улучшенными аэродинамическими свойствами. По словам главы научно-исследовательского центра UMATEX Семена Кишилова, применение этого материала значительно повышает скоростные показатели мотоцикла."Высокая жесткость, низкий вес и уникальная аэродинамика углепластикового обвеса позволяет разгоняться до высоких скоростей, превышающих 300 км в час, а также повышает эффективность торможения при прохождении поворотов. Мотоцикл с композитным обвесом, меньше вибрирует и ведет себя более стабильно во время гонки", – подчеркнул он.Сам Разгатлиоглу подтвердил, что результаты с новым обвесом от UMATEX были гораздо лучше тех, которых он достиг с оригинальной конструкцией. По словам гонщика, благодаря инновационной разработке российских ученых он разогнался до большей скорости на прямых участках.Входящий в госкорпорацию "Росатом" научно-исследовательски центр UMATEX является партнером итальянской команды Kawasaki Puccetti Racing, регулярно участвующей в мировых чемпионатах по супербайку WorldSBK. Гонщики соревнуются на мотоциклах с компонентами из композитов, готовых к серийному выпуску.Соглашение о партнерстве стороны подписали в прошлом году. Договор с итальянской командой укрепляет позиции UMATEX на глобальном рынке.Входящий в "Росатом" научно-исследовательский центр занимается перспективными материалами и технологиями, производством углеродного волокна. Мощности UMATEX расположены в разных регионах России – в Саратовской, Челябинской областях, республике Татарстан, в Москве. Также в состав научно-исследовательского центра входят два торговых дома в Чехии и Китае и производитель тканей АО "Препрег-СКМ".