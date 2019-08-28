Известие о том, что Эммануил Виторган стал отцом в 79 лет, стала громом среди ясного неба. О том, что подтолкнуло знаменитость на такой шаг, высказалась психолог Люция Сулейманова.

Известие о том, что Эммануил Виторган стал отцом в 79 лет, стала громом среди ясного неба. О том, что подтолкнуло знаменитость на такой шаг, высказалась психолог Люция Сулейманова.По мнению психолога, первая дочь Виторгана и Млодик,которая родилась чуть больше года назад, нужна была прежде всего Ирине. Женщиненеобходимо было это недостающее звено для создания полноценной семьи. Скорее всего,она решилась на ребенка исключительно ради того, чтобы почувствовать себянастоящей женщиной.Если говорить про рождение второгоребенка в этой семье, тот тут встает большой вопрос. "Мотивация Виторганапонятна. В прошлом браке у него было два ребенка и, вполне вероятно, что тутсыграло мужское самолюбие. Мол, мой новый брак ничуть не хуже прошлого. То естьвторая семья такая же полноценная, как и первая. А вот мотивацию 57-летней ИриныМлодик понять сложно. Она наверняка отдает себе отчет, что в обозримом будущемможет остаться одна с двумя малолетними детьми. По идее, ее должен был остановитьпочтенный возраст супруга. Ведь Эммануилу Гедеоновичу в декабре исполнится 80лет...", – прокомментировала событие клинический психолог Люция Сулейманова.Тем не менее эксперт сослалась намировые тенденции. "Ни в Европе, ни в Америке, уже никого не удивить стольпоздним материнством. На Западе 56-57 лет давно считается вполне нормальнымвозрастом для рождения детей, усыновления и опеки. В Российских реалиях этоочень поздний срок, который просто отвергается обществом", – добавила она.