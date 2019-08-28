Известие о том, что Эммануил Виторган стал отцом в 79 лет, стала громом среди ясного неба. О том, что подтолкнуло знаменитость на такой шаг, высказалась психолог Люция Сулейманова.
Известие о том, что Эммануил Виторган стал отцом в 79 лет, стала громом среди ясного неба. О том, что подтолкнуло знаменитость на такой шаг, высказалась психолог Люция Сулейманова.
По мнению психолога, первая дочь Виторгана и Млодик,
которая родилась чуть больше года назад, нужна была прежде всего Ирине. Женщине
необходимо было это недостающее звено для создания полноценной семьи. Скорее всего,
она решилась на ребенка исключительно ради того, чтобы почувствовать себя
настоящей женщиной.
Если говорить про рождение второго
ребенка в этой семье, тот тут встает большой вопрос. "Мотивация Виторгана
понятна. В прошлом браке у него было два ребенка и, вполне вероятно, что тут
сыграло мужское самолюбие. Мол, мой новый брак ничуть не хуже прошлого. То есть
вторая семья такая же полноценная, как и первая. А вот мотивацию 57-летней Ирины
Млодик понять сложно. Она наверняка отдает себе отчет, что в обозримом будущем
может остаться одна с двумя малолетними детьми. По идее, ее должен был остановить
почтенный возраст супруга. Ведь Эммануилу Гедеоновичу в декабре исполнится 80
лет...", – прокомментировала событие клинический психолог Люция Сулейманова.
Тем не менее эксперт сослалась на
мировые тенденции. "Ни в Европе, ни в Америке, уже никого не удивить столь
поздним материнством. На Западе 56-57 лет давно считается вполне нормальным
возрастом для рождения детей, усыновления и опеки. В Российских реалиях это
очень поздний срок, который просто отвергается обществом", – добавила она.