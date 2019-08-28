В выходные москвичей ожидает по-настоящему июльская погода. Осадков не будет, воздух прогреется до 25 градусов. Ветер стихнет, поэтому погода будет очень комфортной.

В выходные москвичей ожидает по-настоящему июльская погода.Как рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, осадков не будет. Температура ночью будет около 10-12 градусов, днем в субботу – до 23 градусов, а в воскресенье – до 25 градусов. Атмосферное давление останется выше нормы примерно на 10 единиц. Ветер стихнет, поэтому погода будет очень комфортной.В свою очередь ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк рассказала, что в среду погода будет облачная без осадков. Воздух прогреется до 19 градусов. Ветер будет северный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Она добавила, что такой температурный режим близок средним многолетним значениям.Между тем, как сообщалось ранее, уже на этой неделе в Москве возможны первые ночные заморозки.