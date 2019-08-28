Над бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко сгущаются тучи. Отпущенный судом на свободу главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о роли политика в его преследовании.
Над бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко сгущаются тучи. Отпущенный судом на свободу главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о роли политика в его преследовании.
Журналист считает возбужденное против него уголовное дело попыткой
Порошенко поднять свой рейтинг. Такое мнение Вышинский высказал после
освобождения из зала суда в Киеве, сообщают РИА Новости.
Арестом журналиста Порошенко пытался получить дополнительную
поддержку у избирателей. Неудачная попытка стоила теперь уже бывшему главе
государства президентского кресла, подчеркнул Вышинский. "Ну а мне она
стоила больше года содержания в тюрьме", – добавил он.
В среду, 28 августа, суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского
из-под стражи под личное поручительство, сообщает . Прокуратура не возражала
против изменения меры пресечения. Журналист заверил суд, что не намерен
скрываться от следствия и будет участвовать во всех судебных заседаниях.
Вышинский был арестован Херсонским городским судом в мае
прошлого года. Его обвинили в государственной измене, поддержке Донецкой и
Луганской народных республик, напомнил . Сам журналист
назвал обвинения абсурдными.
Ситуация для ухудшается с каждым днем. По
всей видимости, бывший глава государства всерьез опасается за свое будущее.
Против политика и его окружения возбуждено 13 уголовных дел, не исключено, что
их будет больше. Его подозревают в легализации преступных доходов, давлении на
суд и других преступлениях.
На помощь позвал американских лоббистов.
Предполагается, что они замолвят за бывшего президента словечко в Вашингтоне,
если того все-таки решат отправить за решетку.