Над бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко сгущаются тучи. Отпущенный судом на свободу главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о роли политика в его преследовании.

Над бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко сгущаются тучи. Отпущенный судом на свободу главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал о роли политика в его преследовании.Журналист считает возбужденное против него уголовное дело попыткойПорошенко поднять свой рейтинг. Такое мнение Вышинский высказал послеосвобождения из зала суда в Киеве, сообщают РИА Новости.Арестом журналиста Порошенко пытался получить дополнительнуюподдержку у избирателей. Неудачная попытка стоила теперь уже бывшему главегосударства президентского кресла, подчеркнул Вышинский. "Ну а мне онастоила больше года содержания в тюрьме", – добавил он.В среду, 28 августа, суд в Киеве освободил Кирилла Вышинскогоиз-под стражи под личное поручительство, сообщает . Прокуратура не возражалапротив изменения меры пресечения. Журналист заверил суд, что не намеренскрываться от следствия и будет участвовать во всех судебных заседаниях.Вышинский был арестован Херсонским городским судом в маепрошлого года. Его обвинили в государственной измене, поддержке Донецкой иЛуганской народных республик, напомнил . Сам журналистназвал обвинения абсурдными.Ситуация для ухудшается с каждым днем. Повсей видимости, бывший глава государства всерьез опасается за свое будущее.Против политика и его окружения возбуждено 13 уголовных дел, не исключено, чтоих будет больше. Его подозревают в легализации преступных доходов, давлении насуд и других преступлениях.На помощь позвал американских лоббистов.Предполагается, что они замолвят за бывшего президента словечко в Вашингтоне,если того все-таки решат отправить за решетку.