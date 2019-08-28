Балерина оскандалилась в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories фото мангала с шашлыком, сравнив его с Вечным огнем.

Балерина оскандалилась в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories фото мангала с шашлыком, сравнив его с Вечным огнем."Опять эти перепела прилетели кнам. Вы знаете, но я же все равно ем свое. Вот эти салата листики, огурчики,помидорчики. Меня все равно откормить не удастся", – подписала кадр знаменитость.Как отнеслись к публикации поклонники Анастасии Волочковой,сказать сложно, поскольку она заблокировала комментарии. Впрочем, можно предположить, что реакцияфолловеров была неоднозначной.На ситуацию отреагировал депутат ВиталийМилонов – он предложил наказать балерину за глупую выходку. "Есть вещи,которые мы не понимаем в качестве территории для шутки или эксперимента. Этонекая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством",— цитирует его .Депутат уверен, что нужно проучить. По его словам, балерину следует отправить на месяц в Юнармию,чтобы она прошла курс обучения и сдала экзамены.Напомним, что до успела отличиться Ольга Бузова. Поющая ведущаяразместила в Instagram видео, в котором назвала себя блокадницей.Пользователисоцсети раскритиковали звезду, после чего она временно закрыла профиль. В Генпрокуратурубыла направлена петиция с требованием заблокировать аккаунт девушки.