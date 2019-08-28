Балерина оскандалилась в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories фото мангала с шашлыком, сравнив его с Вечным огнем.
Балерина оскандалилась в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories фото мангала с шашлыком, сравнив его с Вечным огнем.
"Опять эти перепела прилетели к
нам. Вы знаете, но я же все равно ем свое. Вот эти салата листики, огурчики,
помидорчики. Меня все равно откормить не удастся", – подписала кадр знаменитость.
Как отнеслись к публикации поклонники Анастасии Волочковой,
сказать сложно, поскольку она заблокировала комментарии. Впрочем, можно предположить, что реакция
фолловеров была неоднозначной.
На ситуацию отреагировал депутат Виталий
Милонов – он предложил наказать балерину за глупую выходку. "Есть вещи,
которые мы не понимаем в качестве территории для шутки или эксперимента. Это
некая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством",
— цитирует его .
Депутат уверен, что нужно проучить. По его словам, балерину следует отправить на месяц в Юнармию,
чтобы она прошла курс обучения и сдала экзамены.
Напомним, что до успела отличиться Ольга Бузова. Поющая ведущая
разместила в Instagram видео, в котором назвала себя блокадницей.
Пользователи
соцсети раскритиковали звезду, после чего она временно закрыла профиль. В Генпрокуратуру
была направлена петиция с требованием заблокировать аккаунт девушки.