Эксперты полагают, что действия Владимира Зеленского на посту президента Украины заставили западные страны пересмотреть свои взгляды, причем не в лучшую сторону. Из-за этого, опасаются они, Киев больше не сможет рассчитывать на полноправный диалог.

Эксперты полагают, что действия Владимира Зеленского на посту президента Украины заставили западные страны пересмотреть свои взгляды, причем не в лучшую сторону. Из-за этого, опасаются они, Киев больше не сможет рассчитывать на полноправный диалог.За время, пока страной руководил Петр Порошенко, украинцы привыкли оценивать уровень успеха государства на международной арене по тому, сколько раз президента пригласили на международные встречи и с политиками какого уровня он там встречался. Пришедший ему на смену Владимир Зеленский за 100 дней своей работы продемонстрировал крайне низкий показатель "заграничной привлекательности", чем сильно разочаровал экспертов.Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко заявил порталу "Обозреватель", что Владимир Зеленский подставил Украину. Из-за его работы западные страны пересмотрели свою точку зрения в отношении страны и понизили ее статус. Рассчитывать на полноценный диалог на равных с лидерами Европы и США теперь не приходится, заметил он.Валерий Кравченко напомнил, что ранее планировался полномасштабный визит Владимира Зеленского в США и полноценные переговоры с Дональдом Трампом. Однако концепция быстро изменилась. Теперь американский лидер планирует пересечься с президентом Украины где-то в Варшаве. А это, по мнению эксперта, означает более низкий уровень переговоров.Даже в тех случаях, когда встречается с лидерами других стран, провал следует за провалом, считает Валерий Кравченко. По его мнению, поездка в Турцию и переговоры с Эрдоганом ничего не принесли, поскольку тот давно сотрудничает с Россией. Визит Нетаньяху на Украину также не привел ни к каким последствиям."Дипломатии систематической не было", – подчеркнул Валерий Кравченко.Многие эксперты отмечают еще более пугающую тенденцию. Лидеры Европы и США стали обсуждать будущее Украины в отсутствие даже символических представителей этой страны. Таким образом, опасаются специалисты, Киев больше не воспринимают в качестве полноценного субъекта политики.Подобная перемена совпала с уходом с должности президента Украины Петра Порошенко, что дает основание обвинять в произошедшем именно . Впрочем, есть и другая версия. Часть экспертов считает, что такая ситуация была всегда. В течение какого-то времени Западу было удобно скрывать реальное положение дел.