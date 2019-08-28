Звезда программы Давай поженимся! Первого канала дала
совет неверным женам. Роза Сябитова считает, что изменница должна помалкивать.
Звезда программы "Давай поженимся!" Первого канала дала
совет неверным женам. Роза Сябитова считает, что изменница должна помалкивать.
В личном Instagram
телесваха рассказала, что героиня одного из выпусков "Давай поженимся!"
обратилась к ней за советом. Роза Сябитова выслушала женщину.
"Ее первый мужчина начал ей изменять. Выбив из него правду,
не смогла простить и забыть. Ничего умного не придумала: изменила ему сама,
назло. Лучше не стало, поэтому ушла. Сейчас два года замужем, но история
повторилась, уже с мужем", – кратко описала ситуацию Роза.
Сябитова отметила, что люди имеют право не только совершать
ошибки, но и быть прощенными за них, в этом и есть смысл семейной жизни.
Мужчин, которые способны забыть измену любимой, звезда телешоу оценила очень
высоко. За таких спутников жизни, по мнению свахи, надо бороться, у таких
необходимо на коленях вымаливать прощение.
"Это в случае, если вы признались. Но лучше, не
рассказывайте правду ни при каких обстоятельствах. Не наказывайте мужчину, за
свой грех. Несите крест наказания сами", – подчеркнула .
Отметим, что подписчики в большинстве своем поддержали
высказывание звезды "Давай поженимся!" . Однако измены, как явление действительности, они не одобрили. Некоторые
интернет-обыватели писали, что до вступления в брак надо "нагуляться", мол, в нынешнее
время у мужчин и женщин есть такая возможность.