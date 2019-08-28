Звезда программы Давай поженимся! Первого канала дала совет неверным женам. Роза Сябитова считает, что изменница должна помалкивать.

Звезда программы "Давай поженимся!" Первого канала даласовет неверным женам. Роза Сябитова считает, что изменница должна помалкивать.В личном Instagramтелесваха рассказала, что героиня одного из выпусков "Давай поженимся!"обратилась к ней за советом. Роза Сябитова выслушала женщину."Ее первый мужчина начал ей изменять. Выбив из него правду,не смогла простить и забыть. Ничего умного не придумала: изменила ему сама,назло. Лучше не стало, поэтому ушла. Сейчас два года замужем, но историяповторилась, уже с мужем", – кратко описала ситуацию Роза.Сябитова отметила, что люди имеют право не только совершатьошибки, но и быть прощенными за них, в этом и есть смысл семейной жизни.Мужчин, которые способны забыть измену любимой, звезда телешоу оценила оченьвысоко. За таких спутников жизни, по мнению свахи, надо бороться, у такихнеобходимо на коленях вымаливать прощение."Это в случае, если вы признались. Но лучше, нерассказывайте правду ни при каких обстоятельствах. Не наказывайте мужчину, засвой грех. Несите крест наказания сами", – подчеркнула .Отметим, что подписчики в большинстве своем поддержаливысказывание звезды "Давай поженимся!" . Однако измены, как явление действительности, они не одобрили. Некоторыеинтернет-обыватели писали, что до вступления в брак надо "нагуляться", мол, в нынешнеевремя у мужчин и женщин есть такая возможность.