Хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщили в Минздраве. После встречи с представителями администрации пятеро врачей изменили свое решение и забрали заявление об увольнении, добавляет телеканал Россия 24.

Хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщили в Минздраве. После встречи с представителями администрации пятеро врачей изменили свое решение и забрали заявление об увольнении, добавляет телеканал "Россия 24".С медиками и с руководством больниц 28 августа встретятся представители прокуратуры. В июле и августе 2019 года из двух медучреждений Нижнего Тагила начали массово увольняться врачи-хирурги. Свое решение они объяснили низкими зарплатами и большой нагрузкой. На каждого из докторов приходилось до 10 ночных смен. При этом после суточного дежурства врач вынужден был вести и дневной прием, практически не имея возможности для полноценного отдыха.На ситуацию обратили внимание в Кремле, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В больницу лично приехал глава свердловского Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков. Со 2 сентября в этой больнице начнут работать два новых хирурга, а также будут направлены специалисты из Екатеринбурга.А Минздраве Свердловской области подчеркнули, что с 26 августа изменен принцип направления пациентов к хирургам, что должно исключить дополнительную нагрузку на хирургов горбольницы №1 Нижнего Тагила. Экстренная и неотложная специализированная медпомощь по хирургии оказывается в первой и четвертой горбольницах Нижнего Тагила, а также в "Демидовской городской больнице" в полном объеме. В больницах, хирурги которых написали заявления на увольнение, проходит финансовая проверка.