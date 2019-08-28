Певицы Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В него вошли фотографии и видео с концерта Билли Айлиш.

Певицы Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. В него вошли фотографии и видео с концертаБилли Айлиш.На выступление американской звезды Седокова отправилась вместе со своей старшей дочерью Алиной. На снимках они обе задорно смеются, а на записях активно подпевают знакомые хиты."Это было очень хорошо ) Спасибо @billieeilish и моя @lalina_one ! Удивительно нежная энергетика в сочетании со сложным саундом. Абсолютная доброта в зале и я понимаю, почему миллионы ее обожают. Спасибо #Мегаспорт , у вас очень уютно и до встречи 🤗😎 (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост Анна.Поклонники отметили, что мама и дочка очень похожи друг на друга, буквально одно лицо. "Алина такая же красавица, как мама!", "Какая красивая дочка, вся в маму! Будет иметь такой же успех", "Старшая дочь вылетая ты!", – высказались фолловеры."Две подружки!", – искренне написала фанатка.Но не все подписчики оказались такими добрыми. "Дочка милая, а мать стала на урода похожа. Аня, ваши косметологи на вас неплохо зарабатывают. Остановитесь! Лицо от природы милое, не надо так закалывать. Уже пугает вид!", – раскритиковала звезду злопыхательница.