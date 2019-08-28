Шоумен Андрей Малахов пригласил в студию пенсионерку Валентину Лисечко, которую не пустили в самолет сотрудники аэропорта. В студии ток-шоу Прямой эфир пожилая женщина раскрыла детали скандального эпизода.

Шоумен Андрей Малахов пригласил в студию пенсионерку ВалентинуЛисечко, которую не пустили в самолет сотрудники аэропорта. В студии ток-шоу "Прямойэфир" пожилая женщина раскрыла детали скандального эпизода.Около недели назад в Сети появилось видео, на котором ВалентинаЛисечко пытается попасть на рейс в аэропорту Краснодара. Пенсионерка умоляетпринципиальных сотрудниц авиакомпании пустить ее в салон. Душераздирающий ролик получил огромный общественный резонанс.Телеведущий Андрей Малахов пригласил героиню скандального видеов студию "Прямого эфира". Шоумен назвал пенсионерку "многострадальной пассажиркой" и от души посочувствовал."Я все еще в себя не могу прийти, – сказала Лисечко Малахову.– В аэропорту меня не пропустили в Чебоксары. Я летела с Краснодара с отпуска.К маленьким внукам, дочь у меня там живет, они меня ждали. Детские самолетики уменя были куплены, ну как же без подарка я поеду в Чебоксары. Меня не было двагода. Я сама живу в Сургуте".По словам Валентины, на посадку она пришла заранее.Заявление компании перевозчика о том, что она опоздала на рейс – неправдивы."Я специально сидела, чтобы люди прошли и последние мывдвоем были. За мной ведь стояла девушка. Ее ведь пропустили. Сотрудницапосчитала, что у меня негабаритность. Она билет взяла с паспортом: "Что засумочки ты везешь?" – поведала Валентину Лисечко в сегодняшнем выпускепрограммы .Героиня ток-шоу рассказала, что за провоз пары пластмассовыхсамолетиков, которые практически ничего не весят, девушка у стойки регистрациипотребовала заплатить три тысячи рублей. Этих денег у Валентины с собой небыло. В конце концов она согласилась выкинуть гостинцы в мусорку, однако сотрудница авиакомпании была непреклонна.Выход закрыли, посадку объявили завершенной. Билетпенсионерки разрезали и сделали отметку, что она "опоздавший пассажир". Лисечкопроводили к представителю авиакомпании, однако тот оказался ей помочь. Деньгиза билет женщине никто не вернул.Скандал произошел на глазах у других пассажиров. Неравнодушныесвидетели происшествия заступались за униженную пенсионерку.По словам, ведущего ток-шоу путешественникипостоянно жалуются на хамство и произвол авиакомпаний. В России некоторыеавиаперевозчики настолько обнаглели, что отказывают пассажирам в инвалидных колясках.