Шоумен Андрей Малахов пригласил в студию пенсионерку Валентину
Лисечко, которую не пустили в самолет сотрудники аэропорта. В студии ток-шоу Прямой
эфир пожилая женщина раскрыла детали скандального эпизода.
Шоумен Андрей Малахов пригласил в студию пенсионерку Валентину
Лисечко, которую не пустили в самолет сотрудники аэропорта. В студии ток-шоу "Прямой
эфир" пожилая женщина раскрыла детали скандального эпизода.
Около недели назад в Сети появилось видео, на котором Валентина
Лисечко пытается попасть на рейс в аэропорту Краснодара. Пенсионерка умоляет
принципиальных сотрудниц авиакомпании пустить ее в салон. Душераздирающий ролик получил огромный общественный резонанс.
Телеведущий Андрей Малахов пригласил героиню скандального видео
в студию "Прямого эфира". Шоумен назвал пенсионерку "многострадальной пассажиркой" и от души посочувствовал.
"Я все еще в себя не могу прийти, – сказала Лисечко Малахову.
– В аэропорту меня не пропустили в Чебоксары. Я летела с Краснодара с отпуска.
К маленьким внукам, дочь у меня там живет, они меня ждали. Детские самолетики у
меня были куплены, ну как же без подарка я поеду в Чебоксары. Меня не было два
года. Я сама живу в Сургуте".
По словам Валентины, на посадку она пришла заранее.
Заявление компании перевозчика о том, что она опоздала на рейс – неправдивы.
"Я специально сидела, чтобы люди прошли и последние мы
вдвоем были. За мной ведь стояла девушка. Ее ведь пропустили. Сотрудница
посчитала, что у меня негабаритность. Она билет взяла с паспортом: "Что за
сумочки ты везешь?" – поведала Валентину Лисечко в сегодняшнем выпуске
программы .
Героиня ток-шоу рассказала, что за провоз пары пластмассовых
самолетиков, которые практически ничего не весят, девушка у стойки регистрации
потребовала заплатить три тысячи рублей. Этих денег у Валентины с собой не
было. В конце концов она согласилась выкинуть гостинцы в мусорку, однако сотрудница авиакомпании была непреклонна.
Выход закрыли, посадку объявили завершенной. Билет
пенсионерки разрезали и сделали отметку, что она "опоздавший пассажир". Лисечко
проводили к представителю авиакомпании, однако тот оказался ей помочь. Деньги
за билет женщине никто не вернул.
Скандал произошел на глазах у других пассажиров. Неравнодушные
свидетели происшествия заступались за униженную пенсионерку.
По словам, ведущего ток-шоу путешественники
постоянно жалуются на хамство и произвол авиакомпаний. В России некоторые
авиаперевозчики настолько обнаглели, что отказывают пассажирам в инвалидных колясках.