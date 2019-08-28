Друг и помощник актера Артур Согомонян рассказал о том, как сейчас чувствует себя звезда театра и кино. Также он поведал о том, когда же Армен Джигарханян посетит свой театр.

Друг и помощник актера Артур Согомонян рассказал о том, как сейчасчувствует себя звезда театра и кино. Также он поведал о том, когда же АрменДжигарханян посетит свой театр.По словам Согомоняна, поводов для тревоги нет. Он отметил, что Народныйартист СССР чувствует себя нормально."Все в штатном режиме, нормально, никаких нет поводов длябеспокойства. В театр еще не приезжал, он планово еще должен показаться врачам,если они одобрят, то, наверное, на следующей неделе приедет", – цитируетпомощника Армена Джигарханяна РИА Новости. Ранее он сообщал, что актер проходилплановое профилактическое лечение.Напомним, здоровье знаменитости резко ухудшилось в октябре 2017 года: попал в больницу. После скандального и болезненного развода с пианисткой ВиталинойЦымбалюк-Романовской артист регулярно проходил лечение в клиниках и санаториях.В августе этого года он впервые после большого перерыва приехал в театр наоткрытие нового сезона.Как писали "Дни.ру", выписали из больницы 20 августа, он находится дома. Ранее, 14 августа СМИсообщили о том, что он был доставлен в реанимацию.Говорилось и о том, что 15 августа легендарному актеру сделали операцию – установили кардиостимулятор последнего поколения. Позже этуинформацию опровергли. По словам близких, актер приехал в больницу на плановуюпрофилактику.