Друг и помощник актера Артур Согомонян рассказал о том, как сейчас
чувствует себя звезда театра и кино. Также он поведал о том, когда же Армен
Джигарханян посетит свой театр.
Друг и помощник актера Артур Согомонян рассказал о том, как сейчас
чувствует себя звезда театра и кино. Также он поведал о том, когда же Армен
Джигарханян посетит свой театр.
По словам Согомоняна, поводов для тревоги нет. Он отметил, что Народный
артист СССР чувствует себя нормально.
"Все в штатном режиме, нормально, никаких нет поводов для
беспокойства. В театр еще не приезжал, он планово еще должен показаться врачам,
если они одобрят, то, наверное, на следующей неделе приедет", – цитирует
помощника Армена Джигарханяна РИА Новости. Ранее он сообщал, что актер проходил
плановое профилактическое лечение.
Напомним, здоровье знаменитости резко ухудшилось в октябре 2017 года: попал в больницу. После скандального и болезненного развода с пианисткой Виталиной
Цымбалюк-Романовской артист регулярно проходил лечение в клиниках и санаториях.
В августе этого года он впервые после большого перерыва приехал в театр на
открытие нового сезона.
Как писали "Дни.ру", выписали из больницы 20 августа, он находится дома. Ранее, 14 августа СМИ
сообщили о том, что он был доставлен в реанимацию.
Говорилось и о том, что 15 августа легендарному актеру сделали операцию – установили кардиостимулятор последнего поколения. Позже эту
информацию опровергли. По словам близких, актер приехал в больницу на плановую
профилактику.