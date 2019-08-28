Известный российский актер и художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к своим обязанностям. Ранее СМИ сообщали, что актеру потребовалась срочная медицинская помощь.

Известный российский актер и художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к своим обязанностям. Ранее СМИ сообщали, что актеру потребовалась срочная медицинская помощь.В руководстве театра уточнили, что актер действительно находился в больнице, но поклонники могут успокоиться – сейчас с артистом все в порядке и его здоровью ничего не угрожает."Олег Евгеньевич приступил к работе в театре. Все давно нормально", – рассказал представитель театра журналистам РИА Новости.Он добавил, что госпитализация была плановой, т.к. Меньшиков и сам думал пройти плановое обследование у специалистов. Сейчас же актер находится в стабильном состоянии, а недавно даже поздравил поклонников с Днем российского кино на своей странице в социальной сети Instagram.Разумеется, преданные фанаты обрадовались возвращению своего кумира. Они отреагировали лайками и комментариями."Поздравляю Вас, лучший действительный статский советник! Штучный актер! А уж как я реву в "Сибирском цирюльнике", когда Она гонит лошадь, уезжая, а Он со шрамом провожает ее взглядом, всем существом (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала одна из поклонница артиста.Напомним, что ранее в интернете появилась информация об Олега Меньшикова. Среди основных причин фигурировало употребление алкоголя. СМИ писали, что артисту стало плохо после двух рюмок водки. Поговаривали даже, что Меньшикова доставили в реанимацию, где он находился на грани между жизнью и смертью.