Многие эксперты уверены, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обречен на завершение своей политической карьеры вне зависимости от собственного желания или нежелания. И, судя по поведению Батьки, сам он прекрасно понимает, в какой непростой ситуации оказался.

Многие эксперты уверены, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обречен на завершение своей политической карьеры вне зависимости от собственного желания или нежелания. И, судя по поведению Батьки, сам он прекрасно понимает, в какой непростой ситуации оказался.Александр Лукашенко продолжает демонстрировать удивительную выдержку, благодаря которой он раз за разом отвечает отказом на западные предложения о встречах. Поводом вспомнить об этом стало нежелание президента Белоруссии ехать в Польшу на мероприятие, приуроченное к началу Второй Мировой войны, несмотря на то, что его туда позвали.В мотивах Батьки постарался разобраться доктор политических наук Павел Усов. Он считает, что вряд ли Александр Лукашенко принял подобное решение только потому, что принимающая сторона отказалась приглашать на мероприятие президента России Владимира Путина. Однако российское влияние на поведение Батьки, все же, прослеживается, уверен эксперт."Международные встречи на самом деле не имеют никакого практического значения и интереса для Лукашенко", – подчеркнул Павел Усов.Вместе с этим, такие поездки могут осложнить и без того непростые белорусско-российские отношения, все более и более усложняющиеся в свете интеграционных процессов, что для неприемлемо. "Визиты в Брюссель, Париж и Варшаву могли бы подтолкнуть Москву к более масштабному давлению на Беларусь", – цитирует издание "Белсат" эксперта."Для Лукашенко важно пережить этот предвыборный год без потрясений и конфликтов с Россией", – рассказал Павел Усов. Он добавил, что во внутренней политике у президента Белоруссии есть схожая задача – ему необходимо обеспечить спокойствие и даже некоторый застой в обществе. "Визит же Лукашенко в Польшу мог бы спровоцировать ненужное движение вокруг Беларуси, новые информационные и политические атаки, обвинения со стороны России в предательстве", – заключил эксперт.В итоге получается, что банально осторожничает, поскольку боится, что неосторожные поступки и излишнее внимание к его персоне могут спровоцировать еще более быстрый конец его политической карьере. Однако, замечают эксперты, оставаться такой ситуация долго не сможет – Белоруссию ждет либо его отставка, либо окончательная интеграция с Россией, либо какой-то другое, не менее значительное, изменение.