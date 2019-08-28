28.08.2019

2019-08-28 12:45:24

Почти 90 тысячам жителей Якутии отключили свет

В Якутии жители Вилюйского и Верхневилюйского районов – около 87 тысяч человек, остались без света из-за отказа в работе трансформатора, передает телеканал .



Энергетики уже ведут восстановительные работы, однако сроки специалисты пока назвать затрудняются. Помимо частных домов под отключение попали местные промышленные предприятия. Суммарная мощность отключенных потребителей составляет 21 мегаватт, уточняет .