Турист купил в Италии ценную картину эпохи Возрождения. Опасаясь, что на границе ее задержит таможня, он попросил написать поверх картины какой-нибудь незамысловатый пейзаж. Приехав домой, турист сдал картину в реставрационную мастерскую, чтобы там смыли намалеванное сверху изображение. Через некоторое время ему позвонил реставратор:
- Тут такое дело... Верхний пейзаж я смыл, но вместе с ним сползла и картина эпохи Возрождения. Под ней оказалась Мадонна, а из-под нее показался портрет Муссолини. Продолжать работу или уже хватит?
еще анекдот!