Коноплю и марихуаны оперативники изъяли у жителей Суздальского и Муромского районов.

20 августа текущего года сотрудники ОМВД России по Суздальскому району при проведении рейдовых мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, задержали 22-летнего местного жителя и 19-летнего уроженца одной из азиатских республик.В ходе личного досмотра, проведенного в присутствии понятых, полицейские изъяли пакет, в котором находились растения, имеющие характерный внешний вид и запах, а также бутылка с отверстием у основания.Проведенным впоследствии исследованием подтверждено, что в пакете находились наркосодержащие растения «конопля», массой почти 200 граммов. Изъятое фигуранты планировали использовать в личных целях.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение растений, содержащих наркотические средства).По обвинению в совершении аналогичного преступления перед судом предстанут 29 и 30-летний жители Муромского района.Фигуранты были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы весной текущего года. У одного из обвиняемых полицейские изъяли более семи граммов марихуаны, у второго – свыше девяти граммов такого же наркотического средства.В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении фигурантов дознавателями МО МВД России «Муромский», направлены в суд для рассмотрения по существу.