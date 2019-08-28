Накануне певица Валерия в компании супруга Иосифа Пригожина оказалась на торжестве по случаю дня рождения старшего сына Артемия. Снимки с этого мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Накануне певица Валерия в компании супруга Иосифа Пригожина оказалась на торжестве по случаю дня рождения старшего сына Артемия. Снимки с этого мероприятия она опубликовала на своейстранице в Instagram.Почти на всех кадрах исполнительница позирует в одном лишь бикини, демонстрируя всем свою подтянутую фигуру. А на одном фото она запечатлена в бассейне с полуобнаженными молодыми людьми, которые, судя по всему, являются близкими друзьями ее сына.Валерия отметила, что все ребята очень хорошие. "Какие же классные у него друзья, просто замечательные ребята! Скажи мне, кто твой друг... (продолжение сами знаете)", – отметила звезда.Она рассказала, что праздник начался с развлечений у бассейна. Затем состоялся вкусный ужин с посиделками на свежем воздухе и пением под гитару."Всегда Теминым Днем рождения "закрываем" лето", – призналась артистка.К слову, гостей было действительно очень много. Звездный наследник позаботился, чтобы все получили максимум удовольствия от торжества.Отметим, недавно 25-летний Артем женился. Его избранницей стала девушка из Новокузнецкапо имени Наталья Коренная. Оказалось, что она настоящая "металлургическая принцесса". Среди ее родственников такие важные персоны, как Кристина Коренная – гендиректор градообразующего новокузнецкого предприятия "Кузнецкие ферросплавы".