Администрация США будет работать над возвращением России в клуб стран Большой восьмерки, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Администрация США будет работать над возвращением России в клуб стран "Большой восьмерки", как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео."Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", — заявил госсекретарь США в интервью национальным телеканалам.Ранее Трамп пообещал пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году, подчеркнув, что не уверен, что российский президент примет приглашение.На саммите во Франции Трамп использовал любую возможность, чтобы заявить о необходимости возвращения России. Его послание было таким: нет смысла в этих дискуссиях без Владимира Путина за столом. Однако позже президент Франции заявил, что лидеры стран-участниц клуба не смогли достичь согласия по этому вопросу.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия не навязывает свое участие в клубе стран G7, но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками, сообщает ТАСС.В "Группу семи" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Когда к клубу присоединилась Россия, появился формат G8. Однако после событий на Украине участники приняли решение вернуться к формату "семерки".