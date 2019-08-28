Если вы по какой-то причине пропустили все самые свежие скандалы из мира звезд, мы вам поможем. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 августа 2019 года.

Если вы по какой-то причине пропустили все самые свежие скандалы из мира звезд, мы вам поможем. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 августа 2019 года.Балерина оскандалилась в Instagram. Анастасия Волочкова опубликовала в Stories фото мангала с шашлыком, сравнив его с Вечным огнем. "Опять эти перепела прилетели к нам. Вы знаете, но я же все равно ем свое. Вот эти салата листики, огурчики, помидорчики. Меня все равно откормить не удастся", – подписала кадр знаменитость.Как отнеслись к публикации поклонники Анастасии Волочковой, сказать сложно, поскольку она заблокировала комментарии. Впрочем, можно предположить, что реакция фолловеров была неоднозначной. На ситуацию отреагировал депутат Виталий Милонов – он предложил наказать балерину за глупую выходку.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 августа 2019 года, читайте в и специальных .