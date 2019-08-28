Примадонна отечественной эстрады, как хочется верить, еще много лет будет радовать поклонников. Однако фанаты уже задумались о преемнице Аллы Пугачевой.

Примадонна отечественной эстрады, как хочется верить, ещемного лет будет радовать поклонников. Однако фанаты уже задумались о преемнице АллыПугачевой.После творческого вечера композитора Игоря Крутого, которыйпрошел в рамках Международного музыкального конкурса "Новая волна" вСочи, обыватели пришли к выводу, что место Аллы Борисовны на музыкальном Олимпезаймет украинка Светлана Лобода. К слову, на эту мысль поклонников натолкнуласама Пугачева.Примадонна разрешила коллеге по цеху исполнить свой хит "Живиспокойно, страна!". А уже после выступления Алла Пугачева похвалила Светлану,переиначив текст песни."Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные втени. Ну извини", – сообщила Алла Борисовна на камеру, указывая при этомна Лободу. Многие восприняли этот жесткак знак – звезда выбрала преемницу.Между тем, по мнению знающих людей, Светлана не единственная,кто может претендовать на трон королевы российской поп-сцены. Член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает,что конкуренцию певице из Незалежной может составить поющая телеведущая . Общественник уверен, что у Пугачевой и Бузовой много общего. Якобы Ольга уже подвинула Светлану в очереди на престол."Эти игры в преемники и в преемницы Примадонны приличнозабавляют. Только я не понимаю, а почему весь дискурс свелся к украинкеСветлане Лободе и латвийке Лайме Вайкуле. А что у нас в России совсем плохо спреемницами? Если посмотреть на палитру нашего шоу-бизнеса, то по всемпараметрам преемницей Аллы Пугачевой станет . Такая же пробивная,идет вечно напролом. Каждый из нас понимает, что именно эти качества Пугачевойее возвысили. Так что Бузова будет преемницей, без вариантов. Можно ее даже неназначать. Она уже сама себя везде назначила", – сказал Вадим Манукян в беседе скорреспондентом "Дни.ру".