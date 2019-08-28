Монтажники, занимавшиеся ремонтом дома в подмосковном Видном, спасли из горящей квартиры семью с ребенком. Очевидцы сняли поистине воздушную операцию на видео.

Монтажники, занимавшиеся ремонтом дома в подмосковном Видном, спасли из горящей квартиры семью с ребенком. Очевидцы сняли поистине воздушную операцию на видео.Огонь вспыхнул в среду утром в квартире на девятом этаже жилого дома в Советском проезде. По предварительной версии, один из соседей сверху бросил непотушенную сигарету, а она угодила на лежавший на балконе матрас. Попытки владельца квартиры самостоятельно сбить пламя успехом не увенчались, более того, огонь перебросился на другие вещи, а вскоре добрался и до расположенной выше квартиры.Только приступившие к ремонту фасада рабочие тут же бросились выводить людей из подъезда, но достучаться до семьи из горящей квартиры у них не получилось — едкий дым не давал мужчине, женщине и их 10-летнему ребенку добраться до выхода. Они заперлись на балконе и полностью раскрыли окна. Двое рабочих спустились к ним в строительной люльке и вызволили из огненной ловушки."Честно говоря, это Божья помощь, что они оказались рядом. Единственный путь эвакуации был через балкон", — сообщил "360" пресс-секретарь подмосковного МинЖКХ Вадим Кудасов.Спасатели быстро совладали с огнем, тем более его площадь была невелика — всего 10 квадратных метров.