В Сеть уже давно просочилась информация о предстоящей свадьбе ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Но пара тщательно скрывала подробности, пока их не обнародовал 68-летний актер Стас Садальский.

В Сеть уже давно просочилась информация о предстоящей свадьбе ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Но пара тщательно скрывала подробности, пока их не обнародовал 68-летний актер Стас Садальский.Артист опубликовал на своей личной странице в Instagram новый пост. в нем он рассказал, что церемония состоится 13 сентября."Главное гламурное событие сентября…. Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце… Совет да любовь, мне нравится эта пара", – написал Садальский.Дату он обозначил с помощью хэштега. И все это подкрепил милым видео, где возлюбленные прыгают с пирса под романтическую музыку.Отметим, сами Ксения и Константин пока никаких комментариев на этот счет не давали. Они продолжают скрывать детали от назойливых папарацци.Напомним, перед церемонией бракосочетания у Собчак заметно уменьшился капитал, сообщает . Это связано с тем, что на ведущую значительно упал спрос. Ее стали меньше приглашать на корпоративы и в эфиры телешоу. Кроме того, у нее истек контракт с модным глянцевым изданием.