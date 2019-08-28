На переправе через Керченский пролив появилось большое количество военной техники. После этого было сделано неожиданное заявление, которое пролило свет на реальное предназначение Крымского моста.
На переправе через Керченский пролив появилось большое количество военной техники. После этого было сделано неожиданное заявление, которое пролило свет на реальное предназначение Крымского моста.
В начале недели наблюдатели заметили большое количество военной
техники на переправе. Колонна прошла по Крымскому мосту в рамках
командно-штабных учений Южного военного округа.
На опубликованной пресс-службой ЮВО записи видно несколько
грузовиков с модулями перевозки пассажиров. Также по Крымскому мосту проехали
автомобили материального обеспечения, топливные заправщики и другие
транспортные средства для военных нужд.
В украинском сегменте глобальной Сети бурно отреагировали на
событие. "Ну наконец то оккупанты показали истинное назначение
моста", – приводит издание "Обозреватель" слова одного из
комментаторов.
Другие пользователи предположили, что причиной воссоединения
Крыма с Россией был страх. "Что Украина не продолжит договор о нахождении
там военбазы", – предположили комментаторы из Незалежной.
В понедельник в Южном военном округе стартовали масштабные
учения. В маневрах примут участие более восьми тысяч военнослужащих.
Задействованы подразделения 8-й, 49-й и 58-й армий, а также ВВС, силы
Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Сейчас строители продолжают возведение железнодорожной части . Работы подходят к концу, уложены все рельсы. Планируется, что первые
поезда по переправе пройдут до конца текущего года. Купить билеты на них можно
будет с сентября.
свяжет города полуострова с
"материком". Поезда будут курсировать между Симферополем,
Севастополем, Евпаторией и Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону и
другими крупными городами.