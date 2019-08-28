На переправе через Керченский пролив появилось большое количество военной техники. После этого было сделано неожиданное заявление, которое пролило свет на реальное предназначение Крымского моста.

На переправе через Керченский пролив появилось большое количество военной техники. После этого было сделано неожиданное заявление, которое пролило свет на реальное предназначение Крымского моста.В начале недели наблюдатели заметили большое количество военнойтехники на переправе. Колонна прошла по Крымскому мосту в рамкахкомандно-штабных учений Южного военного округа.На опубликованной пресс-службой ЮВО записи видно несколькогрузовиков с модулями перевозки пассажиров. Также по Крымскому мосту проехалиавтомобили материального обеспечения, топливные заправщики и другиетранспортные средства для военных нужд.В украинском сегменте глобальной Сети бурно отреагировали насобытие. "Ну наконец то оккупанты показали истинное назначениемоста", – приводит издание "Обозреватель" слова одного изкомментаторов.Другие пользователи предположили, что причиной воссоединенияКрыма с Россией был страх. "Что Украина не продолжит договор о нахождениитам военбазы", – предположили комментаторы из Незалежной.В понедельник в Южном военном округе стартовали масштабныеучения. В маневрах примут участие более восьми тысяч военнослужащих.Задействованы подразделения 8-й, 49-й и 58-й армий, а также ВВС, силыЧерноморского флота и Каспийской флотилии.Сейчас строители продолжают возведение железнодорожной части . Работы подходят к концу, уложены все рельсы. Планируется, что первыепоезда по переправе пройдут до конца текущего года. Купить билеты на них можнобудет с сентября.свяжет города полуострова с"материком". Поезда будут курсировать между Симферополем,Севастополем, Евпаторией и Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону идругими крупными городами.