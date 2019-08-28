Появились первые детали встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Подробности озвучил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Появились первые детали встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Подробности озвучил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
О предстоящей встрече Зеленского и Трампа стали говорить в
июле, когда президенты провели телефонный разговор. Помощник главы Белого дома,
находящийся с визитом в Киеве, рассказал некоторые подробности встречи. По его
словам, она состоится 1 сентября.
Назвал Болтон и место, где пройдут переговоры. Им станет
столица Польши Варшава. Туда Зеленский и Трамп прибудут для участия в
мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
На встрече с Болтоном Зеленский поднял вопрос участия
Соединенных Штатов в переговорах в нормандском формате. Украинский лидер
выразил надежду, что Вашингтон присоединится к переговорам по статусу Донбасса.
Кроме того, обсудил с американским посланником
вопросы безопасности, обороны и энергетики. Поднимался и вопрос реформирования
вооруженных сил Украины и повышения их боеспособности.
В конце июля, после внеочередных выборов в Верховную раду,
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президенты обсудили
экономическое сотрудничество двух стран. Глава государств заявили, что с
нетерпением ждут встречи друг с другом, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Впрочем, вряд ли глава Белого дома был искренен со своим
украинским коллегой. Спустя две недели в беседе с журналистами он забыл, кто
такой Зеленский. Вопрос о том, планирует ли пригласить президента Украины в
Белый дом, поставил американского лидера в тупик.
Трампу понадобилось уточнение, чтобы ответить утвердительно.
Поняв, о ком говорят журналисты, президент США назвал "разумным
парнем" и выразил надежду, что тот договорится с Россией.