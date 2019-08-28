Появились первые детали встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Подробности озвучил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Появились первые детали встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Подробности озвучил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.О предстоящей встрече Зеленского и Трампа стали говорить виюле, когда президенты провели телефонный разговор. Помощник главы Белого дома,находящийся с визитом в Киеве, рассказал некоторые подробности встречи. По егословам, она состоится 1 сентября.Назвал Болтон и место, где пройдут переговоры. Им станетстолица Польши Варшава. Туда Зеленский и Трамп прибудут для участия вмероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.На встрече с Болтоном Зеленский поднял вопрос участияСоединенных Штатов в переговорах в нормандском формате. Украинский лидервыразил надежду, что Вашингтон присоединится к переговорам по статусу Донбасса.Кроме того, обсудил с американским посланникомвопросы безопасности, обороны и энергетики. Поднимался и вопрос реформированиявооруженных сил Украины и повышения их боеспособности.В конце июля, после внеочередных выборов в Верховную раду,Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президенты обсудилиэкономическое сотрудничество двух стран. Глава государств заявили, что снетерпением ждут встречи друг с другом, сообщили в пресс-службе Белого дома.Впрочем, вряд ли глава Белого дома был искренен со своимукраинским коллегой. Спустя две недели в беседе с журналистами он забыл, ктотакой Зеленский. Вопрос о том, планирует ли пригласить президента Украины вБелый дом, поставил американского лидера в тупик.Трампу понадобилось уточнение, чтобы ответить утвердительно.Поняв, о ком говорят журналисты, президент США назвал "разумнымпарнем" и выразил надежду, что тот договорится с Россией.