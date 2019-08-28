Бразильцы вдохновились примером россиян на странице в Instagram Леди Гаги и атаковали аккаунт Эммануэля Макрона. Бразильцы пишут, что их президент лучший, поддерживают его и ставят символы со своим флагом.

Бразильцы вдохновились примером россиян на странице в Instagram Леди Гаги и атаковали аккаунт Эммануэля Макрона. Абсолютно все комментарии под постом об итогах саммита в Биаррице — на португальском. Бразильцы пишут, что их президент лучший, поддерживают его и ставят символы со своим флагом.Полемика между Эммануэлем Макроном и Жаиром Болсонару началась из-за того, что в повестку саммита внесли тему пожаров в Амазонии, не пригласив лидера Бразилии. При этом Макрон раскритиковал бразильские власти за то, что те якобы недостаточно борются с лесными пожарами. А жители этой страны в свою очередь решили заступиться за своего лидера, сообщает "Россия 24".Один из подписчиков Болсонару разместил на его страничке фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими женами, и комментарием "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару. Он вам просто завидует". На данный комментарий Болсонару написал: "Не унижай парня, ха-ха". Макрон расценил высказывания Болсонару как оскорбление и выразил надежду, что у Бразилии появится другой лидер, который "будет вести себя на высоте своих обязанностей".Как сообщалось ранее, русскоязычные пользователи начали массово атаковать Instagram Леди Гаги после известия о том, что она стала причиной расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк. Они оставляли комментарии в стиле "Крым вернули, вернем и Брэдли".